Önce bariyerlere girdi sonra camdan fırlayarak taklalar attı! İstanbul’da gece yarısı feci kaza

Kazaya seyir halindeki trafikte şahit olan Ömer Elibol 'Kadıköy yönünden Bostancı yönüne ilerliyordum. Arkadan bayağı bir sellektör yapmaya başladı. Biz yol verdik, aradan 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Aracın içerisinden fırladı. En son havada gördük. Daha sonra olay yerine yanaştık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN