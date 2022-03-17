Önce bariyerlere girdi sonra camdan fırlayarak taklalar attı! İstanbul'da gece yarısı feci kaza
İstanbul'da yüksek hız yapan sürücü otomobiliyle bariyerlere girmesinin ardından camdan fırlayarak havada takla attı. Ağır yaralanan Saltık Buğrahan Demir hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
İstanbul Kadıköy D100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada yüksek hız yaptığı iddia edilen araç sürücüsü bariyerlere girdi. Araç sürücü havada takla attı, ağır yaralandı.
Saat 00.00 sıralarında meydana gelen kazada D100 kara yolunda Kadıköy istikametinden Ankara istikametine doğru giden 34 SIR 97 plakalı Mercedes marka lüks araç, şoförü Saltık Buğrahan Demir iddiaya göre aşırı hız yaparak hareket halinde olduğu aracı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Bariyerlere giren araç camından fırlayarak hava da takla attığı iddia edilen sürücü ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet hastanesine kaldırıldı. Sürücünün kaza haberini alan aile yakınları olay yerine geldiklerinde duygularına hakim olamadı.
Kaza sonucunda kullanılamaz hale gelen araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis asayiş ekipleri kaza sonucu oluşan trafiği kontrol altına alıp olay yerindeki asayişi sağladı.
Kazaya seyir halindeki trafikte şahit olan Ömer Elibol 'Kadıköy yönünden Bostancı yönüne ilerliyordum. Arkadan bayağı bir sellektör yapmaya başladı. Biz yol verdik, aradan 200-300 metre sonra kendini burada buldu. Aracın içerisinden fırladı. En son havada gördük. Daha sonra olay yerine yanaştık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik' dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 Bekçi alımı tarihi açıklandı mı?
- AKARYAKIT FİYATLARI 2022: Benzin ve motorin fiyatları düşer mi, yükselir mi? Akaryakıt fiyatları ne zaman düşer?
- BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...
- Survivor kim elendi, gitti? 16 Mart Survivor bu hafta Mert mi, Barış mı elendi? Acun Ilıcalı elenen isimi açıklıyor...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 emekli bayram ikramiyesi son durum ne, açıklandı mı? Ödeme tarihleri...
- Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucuna nasıl, ne zaman niyet edilir?
- İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı? 18 Mart Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
- THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları hangi uçak seferleri iptal oldu? İşte tam detaylar...
- Emeklilik tarihi öne çekiliyor! 30 bin lira ödeyene 4.500 lira geri iade! 1 gün farkla 1 yıl erken emeklilik...
- Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- ❄ 17,18,19 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 17 Mart'ta Perşembe okullar tatil mi? Hakkari, Van, Ardahan...
- Ardahan ve Artvin'de yarın okullar tatil mi? 17 Mart'ta Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...