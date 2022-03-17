Adana’da art arda iki silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var



İNCELEMELER SIRASINDA İKİNCİ OLAY: 1 YARALI

Polisin cinayet mahallinde inceleme yaptığı sırada olay yerinin yaklaşık 200 metre uzağında başka bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Silah sesleri üzerine alarma geçen polis, olay yerine geldiğinde isminin Serkan S. olduğu belirlenen yaralının, kendi aracıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne gittiğini tespit etti.