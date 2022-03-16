BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...
Sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyenler mesajlar için araştırmalarını hızlandırdı. Berat Kandili mesajları günün anlamı ve önemi paylaşmak için gündemdeki en önemli konulardan birisi oldu. On bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi olarak nitelendirilen Berat gecesi yine okunacak dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde değerlendirilecek. İşte en güzel Berat Kandili sözleri ve mesajları...
Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam aleminin ve yakınlarının kandilini tebrik edecek olanlar resimli Berat Kandili mesajı ve kısa, anlamlı, dualı Berat Kandili sözleri paylaşacaklar. İşte, Berat Kandili için en güzel ve mesajlar haberimizde...
Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Geceniz mübarek olsun.
Berat, kötülükten ve çirkinlikten berî olmak demektir. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın müjdecisidir. Berat gecemiz iyiliğe, güzelliğe, mağfirete, arınmaya ve kurtuluşa vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Mübarek Berat Kandilinizi kutluyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde size, ailenize ve Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun
Duaların geri çevrilmeyeceği bu günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.
Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Berat gecemiz mübarek olsun…
Ya Rabbel Alemin! Garip bir heyecan var içimde. Her günü son günmüş gibi yaşamayı, mübarek gecelerin faziletinden istifade etmeyi, ölüm listesinde adımız yazılacaksa da bizlere imanlı ölmeyi nasip et. Dua ediyorum Rabbime "Beni de koy cennetine." Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ey Allah'ım! Minareleri ezansız, Camileri cemaatsiz bırakma, Başımızdaki musibetleri def eyle Allah'ım! Bu gecenin hayrına erişebilmek duası ile Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ya Rabbi! Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri.! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
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- BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...
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