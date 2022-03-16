BERAT KANDİLİ MESAJLARI: "Hayırlı Kandiller" Resimli, anlamlı, dualı birbirinden farklı Berat Kandili mesajları ve sözleri...

Mübarek Berat Kandilinizi kutluyor, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde size, ailenize ve Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Ya Rabbim bize nasibin, gecenin ve sabahın en hayırlısıdan ver. Dua ettiklerimizin de yüzünü güldür. Bize vazgeçenlerin hüznünü değil, sabredenlerin mutluluğunu yaşat. Senin her şeye gücün yeter. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun