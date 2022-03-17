Kargocular İstanbul’da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular

İstanbul'da bir kargocu ve arkadaşları, kargo ücretini ödemeyen müşteriyi bıçaklayarak ağır yaraladı.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kazım Ü., evine gelen kargocuya getirdiği ürünün ''karşı ödemeli'' olduğunu ve herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.

İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.