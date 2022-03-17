Kargocular İstanbul'da esnafa saldırdı! Hem bıçakladılar hem de soydular
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Kazım Ü., gelen kargocuların para istemesi üzerine "Ürün karşı ödemeli. Borcum yok" cevabını verdi. Bu karşılık sonrası bıçaklı saldıraya geçen kargocular Kazım Ü.'yü darbetti. Bununla da kalmayan azılı suçlular telefonunu da çaldı.
İstanbul'da bir kargocu ve arkadaşları, kargo ücretini ödemeyen müşteriyi bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kazım Ü., evine gelen kargocuya getirdiği ürünün ''karşı ödemeli'' olduğunu ve herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi.
İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KARGOCU ARKADAŞLARINI TOPLAYIP GELDİ
Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.
BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı.
SALDIRI SONRASI KAÇTILAR
Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı.
Ağır yaralanan Kazım Ü. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÜÇ SALDIRGAN GÖZALTINDA
Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı.
AĞIR YARALANAN MÜŞTERİ YOĞUN BAKIMDA
İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.'nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.
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