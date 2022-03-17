İstanbul barajlarında son durum | 3 ay önce keçiler otluyordu şimdi sandallar geziyor

MELEN VE YEŞİLÇAYDAN ŞU ANDA SU ALINMIYOR

Öte yandan İstanbul'a Melen ve Yeşilçay'dan getirilen su miktarında da bu yıl içinde büyük düşüş yaşandı. 2021 yılı içinde bu iki regülatörden 625 milyon metre küp su, İstanbul'a aktarılmıştı. 2022 yılı içinde ise şu ana kadar sadece 62 milyon metreküp su aktarılmış durumda. Baraj doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle şu anda İstanbul'a su aktarımı ise tamamen durmuş durumda.