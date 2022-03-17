- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
İki kez dolandırılan Zerrin teyze polis ile el ele vererek dolandırıcıyı yakalattı
İstanbul'da bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., Kadıköy'de 76 yaşındaki Zerrin D. adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı.
POLİS OLAYI ÇÖZDÜ
Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından üst üste iki kez para aldı.
Dolandırıcı ilk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmadı ve Zerrin teyzeden ikinci denemede 16 bin lirayı para kopardı.
Bu yaşananların ardından Zerrin teyze, dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi.
ZANLI CEZAEVİNE GİRDİ
Üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak büyük bir soğukkanlılıkla oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı ve polislerce yeri belirlenen Özbekistan uyruklu dolandırıcı G.K.İ. yeri tespit edilen adresinde gözaltına alındı.
Dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.