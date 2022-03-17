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İki kez dolandırılan Zerrin teyze polis ile el ele vererek dolandırıcıyı yakalattı

Sabah
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Giriş: 17.03.2022 18:49
Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ. isimli zanlı İstanbul Kadıköy'de Zerrin D. adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı. İlk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmayan zanlı ve ikincide 16 bin lirayı gözüne kestirdi. Üzücü olay sonrası Zerrin teyze dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi. İşte haberin ayrıntıları...

İstanbul'da bu kez telefon dolandırıcısı, yaşlı bir vatandaşın tuzağına düştü. Dolandırıcılık şüphelisi G.K.İ., Kadıköy'de 76 yaşındaki Zerrin D. adlı yaşlı kadını iki kez dolandırdı.

POLİS OLAYI ÇÖZDÜ

Zerrin teyzeyi telefonla arayıp kendisini yeğeni olarak tanıtan G.K.İ., yaşlı kadından üst üste iki kez para aldı.

Dolandırıcı ilk eyleminde aldığı 7 bin euro'yu yeterli bulmadı ve Zerrin teyzeden ikinci denemede 16 bin lirayı para kopardı.

Bu yaşananların ardından Zerrin teyze, dolandırıldığını anlayınca polisle işbirliği yapmaya karar verdi.

ZANLI CEZAEVİNE GİRDİ

Üçüncü aramada dolandırıcıyı rol yaparak büyük bir soğukkanlılıkla oyalayan Zerrin D. hedefine ulaştı ve polislerce yeri belirlenen Özbekistan uyruklu dolandırıcı G.K.İ. yeri tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

Dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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