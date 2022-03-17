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Son dakika: İstanbul'da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Son dakika: İstanbul’da arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri aksadı

Son dakika haberine göre İstanbul'da, teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda bir süre sefer yapılamadı. Daha sonra yapılan paylaşımda da, seferlerin gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı duyuruldu.

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