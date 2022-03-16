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Sosyal medyadan zehir tacirlerine tepki gösterdi! Aynı suçtan tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Sosyal medyadan zehir tacirlerine tepki gösterdi! Aynı suçtan tutuklandı

Kütahya’da emniyet güçlerinin ihtarına uymayıp kaçmak isterken yakalanan 45 yaşındaki Şenol Kocaman’ın otomobiline ve evinde yapılan arama sonucunda 115,7 gram metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanan Kocaman’ın sosyal medyada uyuşturucu tacirlerine tepki gösterip, ‘Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa, alayı vatan haini’ ifadeleriyle paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Kütahya Gaybiefendi Mahallesi'nde kontrol yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, kuşkulandıkları Şenol Kocaman'ın aracını durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan Kocaman kısa bir müddet sonra yakalandı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Zanlı Kocaman'ın evinde ve aracında yapılan aramalarda 115,7 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan Kocaman, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE KONDU

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kocaman, tutuklanarak cezaevine konuldu.

"UYUŞTURUCU SATAN ŞEREFSİZLER"

Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya'da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum" yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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