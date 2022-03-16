Sosyal medyadan zehir tacirlerine tepki gösterdi! Aynı suçtan tutuklandı

"UYUŞTURUCU SATAN ŞEREFSİZLER"

Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın sosyal medya hesaplarında uyuşturucu satışına tepki göstererek, "Uyuşturucu ile mücadele konferansla değil, operasyonla olur. Uyuşturucu satan ne kadar şerefsiz varsa alayı şerefsiz, vatan haini. Kütahya'da uyuşturucu satan şerefsizlere yönelik operasyonlarından dolayı emniyet personelini kutluyorum" yazılı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.