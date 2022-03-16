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12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü! 4 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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12 faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü! 4 kişi tutuklandı

JAK ve JASAT ekiplerinin çalışmasıyla Kastamonu'da 12 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelisi olduğunu belirtilen kişilere operasyon düzenlendi. JAK timlerinin yakaladığı 4 kişi gözaltına alındı.

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