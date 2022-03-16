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SON DAKİKA! Sultanbeyli'de feci kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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SON DAKİKA! Sultanbeyli’de feci kaza!

Son dakika haberine göre: İstanbul Sultanbeyli'de, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek, manevra yapan tırın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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