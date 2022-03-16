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Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

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Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şaban ayının başlaması aynı zamanda, 11 ayın sultanı Ramazan ayına da 1 ay kaldığını müjdeliyor. Mübarek üç ayların ikincisi şaban ayı yarın yani 4 Mart’ta idrak edilecekken, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin oruç hakkında merak ettikleri sorularda da artış yaşandı. İşte, Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre şaban ayı 4 Mart Cuma günü başladı. Üç ayların İkincisi olan Şaban ayı ve onun 15. gecesindeki Berat Kandili'nde dualar edilecek ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler oruç tutacak. İşte, Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı orucu 4 Mart Cuma günü başlıyor.

ŞABAN AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, ŞABAN AYI 13. 14. VE 15. GÜN ORUCU HANGİ GÜNLER?

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler;

1.gün (4 MART 2022 CUMA)

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (16 MART 2022 ÇARŞAMBA)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (17 MART 2022 PERŞEMBE)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (18 MART 2022 CUMA)

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