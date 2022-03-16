Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre şaban ayı 4 Mart Cuma günü başladı. Üç ayların İkincisi olan Şaban ayı ve onun 15. gecesindeki Berat Kandili'nde dualar edilecek ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler oruç tutacak. İşte, Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman 2022? Şaban ayı orucu kaç gün tutulur?