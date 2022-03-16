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Beykoz'da ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Beykoz’da ahırda çıkan yangında 10 hayvan telef oldu

Son dakika haberine göre:  İstanbul Beykoz'da bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin tamamen sardığı ahırdaki yangın söndürüldü.

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