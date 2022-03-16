Savcı Davut Yılmaz İran istihbaratından arkadaşını istemiş: 1 milyon dolara çıkarırız

DOSTU İRAN'DA SAHTE PARA VE SİLAHLA YAKALANDI

Soruşturmada yeni ortaya çıkan bir başka konunun ise, Sağlam'ın çok yakın arkadaşı olan 'Maşallah' isimli bir şahsın İran'da üzerinde silah ve 10 bin dolar sahte para ile yakalanıp tutuklanması sonrası arkadaşını hapisten çıkarabilmek için yaptığı girişimler olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, arkadaşı İran'da tutuklanan savcı Yılmaz, İranlı casuslardan Morteza Soltan Sanjari, İhsan Sağlam ve 'Maşallah' isimli arkadaşının babası ile Pendik Marina'da bulunan lüks bir restoranda görüşme gerçekleştirdi.