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İzmir'de dehşete düşüren görüntüler! Güneş doğarken gökyüzü kızıla boyandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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İzmir’de dehşete düşüren görüntüler! Güneş doğarken gökyüzü kızıla boyandı

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ''İzmir güne harika başladı'', ''Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı'' gibi yorumlarda bulundu.

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