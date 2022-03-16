İzmir’de dehşete düşüren görüntüler! Güneş doğarken gökyüzü kızıla boyandı

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ''İzmir güne harika başladı'', ''Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı'' gibi yorumlarda bulundu.

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