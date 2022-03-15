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Son dakika: Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: Ayvacık’ta 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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