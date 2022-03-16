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İstanbul'da torbacılara operasyon!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2022
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İstanbul’da torbacılara operasyon!

Son dakika haberine göre: İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 adreste bulunan, toplamda 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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