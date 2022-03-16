Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 56 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti sonucu elde edildiği belirlenen 14 ev, 12 otomobil, 3 arsa ve 500 bin liralık ziynet eşyası ile paraya el konuldu
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını ve bu yolla elde ettiği geliri akladıklarını belirledi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Yalova ve Siirt'teki adreslere 1500 emniyet personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamında şüphelilere ait 55 ev ve 15 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin uyuşturucu hap, yeşil reçeteli 3 bin 400 hap, 20 gram kokain, hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 268 fişek ele geçirildi.
Termal dron destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid,10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9000 adet ecstasy hap, 3400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.
Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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