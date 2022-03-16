Damadının katlettiği kayınvalidenin son sözü yürek burktu: ‘Damadım beni sırtımdan bıçakladı’

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı damat ise Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltı altında. Katil damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.