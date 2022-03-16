Damadının katlettiği kayınvalidenin son sözü yürek burktu: ‘Damadım beni sırtımdan bıçakladı’
Konya’da 40 yaşındaki damadı Abdullah Küççüktürk tarafından bıçaklanarak katledilen 69 yaşındaki Fatma Gümüş’ün son sözleri gün yüzüne çıktı. Gümüş, “Kızımla birlikte dışarı çıktım. İkametin giriş kapısından çıktıktan sonra damadım Abdullah Küççüktürk zemin kattan çıkıp beni sırtımdan kızımı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı” şeklinde konuştu.
9 Mart günü sabah sularında Konya'nın merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde yaşanan vahşette, Abdullah Küççüktürk boşanma sürecinde olduğu 4 çocuğunun annesi 11 senelik karısı Hatice Küççüktürk (36) ve kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde bıçakladı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı damat ise Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltı altında. Katil damat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BENİ SIRTIMDAN KIZIMI DA VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI"
Hayatını kaybeden Fatma Gümüş'ün son sözlerinde olayı damadı Abdullah Küççüktürk'ün yaptığını söyledi. Fümüş son sözlerinde, "Kızımla birlikte dışarı çıktım. İkametin giriş kapısından çıktıktan sonra damadım Abdullah Küççüktürk zemin kattan çıkıp beni sırtımdan kızımı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı" dedi.
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