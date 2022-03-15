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Son dakika: Edirne’de deprem | 2022 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Son dakika: Edirne’de deprem | 2022 son depremler

SON DAKİKA HABERİ... Edirne’de 2,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi AFAD, depremin merkez üssünün Bosnaköy olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de, Edirne Merkez Bosnaköy'de 2.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8.06 kilometre derinlikte ölçüldü.

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