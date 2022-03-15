Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. . Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte oruç tutacak olan İslam alemi, Ramazan ayının başlama tarihini merak ediyor. İşte, Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan nisan ayında başlayacak. İşte, Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...
2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Manevi huzur ve heyecanla beklenen 11 ayın sultanı 2022 Ramazan ayının tarihi Diyanet tarafından yayınlandı. Diyanetin paylaşımına göre 2022 Ramazan ayı nisan ayında idrak edilecek.
2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı sorusu nisan ayına kısa süre kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu günlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusu mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da araştırmaya başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN HANGİ GÜN TUTULACAK?
Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelmektedir. İlk oruca Müslüman alemi 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.
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