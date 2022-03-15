Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor 2022? İlk oruç hangi ayda başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler...

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı sorusu nisan ayına kısa süre kala gündemde yer almaya başladı. Mübarek üç ayların idrak edildiği şu günlerde milyonlarca Müslüman Ramazan ayını manevi heyecanla beklemeye başladı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ile ilk oruç ne zaman sorusu mübarek Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre ilk oruca ne zaman ve hangi gün kalkılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, detayları da araştırmaya başladı. Takvime göre Ramazan 2 Nisan'da başlayacak.