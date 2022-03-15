Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Berat Kandili bu sene mart ayında idrak edilecek. 2022 senesinin üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne kısa bir süre kala Berat Kandili ibadetleri ve oruç zamanı araştırılıyor. İşte, Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için mübarek kabul edilen kandil günlerinde en çok merak edilen ibadetlerden biri de oruç ibadeti. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimine göre Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece Berat Kandili olarak idrak edilecek. İşte, Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.
BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
"Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Berat Kandilinde okunacak dualar nelerdir?" sorusuna Necmettin Nursaçan Kur'an-ı Kerim ışığında yanıt verdi. Nursaçan, Peygamberimizin, "Berat gecesinde namaz kılın, gündüzünde ise oruç tutun" dediğini, böylece oruç tutmanın sevap olduğunu belirtti. Necmettin Nursaçan, Berat Kandilinde, kötü huylardan vazgeçmek için, millet için, İslam dünyası ve bütün insanlık için dua edilmesi gerektiğini söyledi.
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- Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
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