Marmara için deprem uyarısı! Deprem öne çekilmiş olabilir! İşte risk altındaki bölgeler... Prof. Dr. Naci Görür’den önemli açıklama

MARMARA'DA GEMLİK FAYINA DİKKAT

Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi "Dün Kapaklı -Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" diye konuştu.