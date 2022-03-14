Marmara için deprem uyarısı! Deprem öne çekilmiş olabilir! İşte risk altındaki bölgeler... Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
Bugün Adıyaman'da yaşanan deprem sonrası Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür çok sayıda önemli uyarılarda bulundu. Marmara'nın güney kısmında ciddi bir birikmenin olduğunu vurgularken "Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." ifadelerini kullandı. Görür diğer yandan deprem riski altındaki bölgeleri de paylaştı. İşte detaylar...
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Gemlik Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama yaparak, "Marmara'nın güney kesimlerinde ciddi şekilde stres birikiyor" dedi.
MARMARA'DA GEMLİK FAYINA DİKKAT
Naci Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi "Dün Kapaklı -Armutlu-Yalova'da, Gemlik Körfezi'nde 4,1'lik deprem oldu. Bu deprem Gemlik Fayına bağlı olmalı. Gemlik Fayı KAF'ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara'nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" diye konuştu.
DEPREMİ ÖNE ÇEKMİŞ OLABİLİR
Arkadaşlar Çelikhan/Taşdamlar'da 4,5'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir.
O HAT DİKKATLİ OLMALI
Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı
ADIYAMAN BUGÜN SALLANMIŞTI
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Malatya, Şanlıurfa ve diğer birçok çevre ilden vatandaşlar tarafından hissedildi.
KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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