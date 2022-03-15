Piyasa değeri 150 milyon lira! İzmir’de gümrük kaçağı ve sahte ürünler imha edildi

Ekipler, 50 ton nargile tütünü, 11 milyon doldurulmuş sigara, 600 bin makaron, 5 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 3 bin 246 paket kaçak sigara, 4 bin paket nargile ve pipo tütünü, bin 678 puro, 845 kilogram ile bin 146 paket sigara sarma kağıdı, 518 paket ısıtmalı sigara ve 2 bin 270 sigara filtresi ağızlığını imha etti. Tütün ve tütün mamullerinin yanı sıra 8 ton sahte etil alkol, 558 litre açık içki, 3 bin 237 içki aroması ile 55 şişe kaçak sahte içki, dökülerek ve ezilerek imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtildi.

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