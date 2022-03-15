Piyasa değeri 150 milyon lira! İzmir'de gümrük kaçağı ve sahte ürünler imha edildi
İzmir'de polis ekiplerince son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tonlarca gümrük kaçağı, sahte tütün ve tütün mamulleri ile etil alkol ve içki imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 4 ay içerisinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı ve sahte ürünlerin imhası için 16 büyük damperli kamyon, 2 forklift kullanıldı ve 58 hamal görev yaptı.
Ekipler, 50 ton nargile tütünü, 11 milyon doldurulmuş sigara, 600 bin makaron, 5 bin 700 kilo kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 3 bin 246 paket kaçak sigara, 4 bin paket nargile ve pipo tütünü, bin 678 puro, 845 kilogram ile bin 146 paket sigara sarma kağıdı, 518 paket ısıtmalı sigara ve 2 bin 270 sigara filtresi ağızlığını imha etti. Tütün ve tütün mamullerinin yanı sıra 8 ton sahte etil alkol, 558 litre açık içki, 3 bin 237 içki aroması ile 55 şişe kaçak sahte içki, dökülerek ve ezilerek imha edildi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtildi.
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