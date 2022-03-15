Tokat’ta yaşlı çiftten geriye drone ile gülümseten imtihanları kaldı

YAŞLI ÇİFTİN DRONE İLE İMTİHANI

Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin drone ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Dron kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.