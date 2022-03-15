Tokat’ta yaşlı çiftten geriye drone ile gülümseten imtihanları kaldı
Tokat’ta yaşlı çiftin bahçesine aksiyon kamerası bağlı drone düştü. Çiftin hayrete düşen hali ve aralarındaki diyalog, Anadolu insanında saf ve temiz kalan duyguları bir defa daha ortaya koydu.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016'da Umut İzgi, köyünün çekimi için dronun altına aksiyon kamerası yerleştirerek uçuş yaptı. Çekim yaptıktan sonra iniş sırasında rüzgar sebebiyle kontrolden çıkan drone, yaşlı bir çiftin evinin bahçesine düştü. Meydana gelen olayın ardından dronunu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi.
YAŞLI ÇİFTİN DRONE İLE İMTİHANI
Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin drone ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Dron kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.
"VIZ VIZ GELDİ DÜŞTÜ BURAYA HOCAYI ÇAĞIRALIM KİMİN BU?"
Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara'ya düşen dronu göstererek, "Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?" şeklinde sözleri yansıdı.
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