Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Mertcan Avcı tahliye edildi
Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verildi.
Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak'ten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı.
Hazırlanan iddianame Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığı gerekçesiyle iddianameyi geri iade etmişti.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek, dosyayı tekrar 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek iade kararını kaldırdı.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı'nın tahliyesine karar verdi.
Mahkemenin tahliye kararında, "Sanık Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ: Doğalgaz 2022 ne zaman verilecek? Doğal gaz desteği fatura yardımı başvuruları bitti mi?
- Muş ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Muş ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru tarihi...
- 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
- Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir, kaç yaşında? Ailenin yeni üyesi Reşat nereli? İşte biyografisi...
- Elon Musk Putin olayı nedir? Vladimir Putin, Elon Musk'ın 'teke tek dövüş' meydan okumasına ne yanıt verdi?
- 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...
- Çağlar Ökten kaç yaşında? Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, ne iş yapıyor? İşte biyografisi
- Galatasaray Barcelona maç biletleri satışa çıktı mı? GS Barcelona genel bilet satışları ne zaman? İşte bilet fiyatları...
- ⛄ 15 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 15 Mart Salı okullar tatil mi? Gaziantep, Giresun, Artvin...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 15 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart'da Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği son dakika...