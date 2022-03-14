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Kaparo dolandırıcılarına operasyon! İnternet sitelerinde ilanları kopyalayıp kaparo toplayan çete çökertildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Kaparo dolandırıcılarına operasyon! İnternet sitelerinde ilanları kopyalayıp kaparo toplayan çete çökertildi

Son dakika haberleri... İnternette yayınlanan ev, arsa ve otomobil ilanlarını kopyalayarak kaparo toplayıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

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