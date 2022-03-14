Esenyurt’ta kahreden olay: 3 yaşındaki Ali minibüsün altında can verdi

"ÇOCUK ARABANIN ALTINDA SAPSARI OLMUŞ"

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı.

Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi. Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.