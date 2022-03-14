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Bildirici amirallerin ifadeleri alınıyor! Koramiraller savunma yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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Bildirici amirallerin ifadeleri alınıyor! Koramiraller savunma yaptı

103 emekli amirale darbe imalı bildiri nedeniyle açılan davada ifadelerin alınmasına devam ediliyor. Emekli koramiraller Atilla Kıyat ve Kadir Sağdıç, emekli tümamiraller Taner Balkış ve Ertan Demirtaş, emekli tuğamiral İbrahim Akın’ın aralarında olduğu bazı sanıkların savunma ve sorguları, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde yapıldı.

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