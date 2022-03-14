Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Diyanet Berat Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
Berat Gecesi ne zaman? İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili için geri sayım başladı. Rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından olan Berat Gecesi'ni ihya etmeye hazırlanan vatandaşlar, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Kurtuluş müjdesi olarak bilinen Berat Gecesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Diyanet Berat Kandili ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevaplar...
Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili heyecanla bekleniyor. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eden Berat Kandili dualarla idrak edilecek. Peki, Berat Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Diyanet Berat Kandili ayın kaçında idrak edilecek? İşte merak edilenler...
2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.
BERAT GECESİ NE OLDU?
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
BERAT KANDİLİ'NİN FAZİLETİ VE ÖNEMİ
Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)
Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.
BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALI?
1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
2. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.
3. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalıdır.
4. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidır.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalıdır.
6. Mü'minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.
7. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
8. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmelidir.
9. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı ve vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmelidir.
10. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir.
11. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli ve va'z ü nasihat dinlenmelidir.
12. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.
13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalıdır.
14. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.
15. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.
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