Avcılar’da kayak yapan kişi bu defa da Üsküdar’da kayak yaptı

BOĞAZ KENARINDA KAYAK KEYFİ

Fatih Işık, geçtiğimiz günlerde etkili olan Aybar Kar Fırtınasında yeniden kar yağınca Cumartesi günü kar ile kaplı ormanda ata kendisini bağlayarak kayak yaptı. Aynı zamanda at sürerken okçuluk da yaptı.