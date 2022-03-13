Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Muhtar Hüseyin Özen de, "Yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. Gece ağıla giren köpekler 8 keçimizi telef etti. 6 keçi de yaralandı. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz Ben Çallı köyü muhtarı olarak başıboş köpeklerden zarar gördüm.