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Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Yurdun değişik yerlerinde başıboş köpekler özellikle çocuklara zarar verirken, bu defa da Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde keçiler zarar gördü. İlçenin kırsal Çallı Mahallesi'nde gece saatlerinde ağıla giren 3 köpek, 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de yaraladı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Çallı Mahallesi'nde Muhtar Hüseyin Özen'in ağılına gece saatlerinde giren köpekler 8 keçiyi telef ederken, 6 keçiyi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Sabah saatlerinde ağıla gelen Hüseyin Özen, büyük üzüntü yaşarken, önlem alınmasını istedi. İhbar üzerine Çallı Mahallesi'ne gelen Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Belediye Veterineri Emrah Güleç, olay yerinde inceleme yaptı. Veteriner Emrah Güleç, yaralı hayvanları muayene etti.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Olay yerinde inceleme yapan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, "Burhaniye Belediyesi olarak, Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik birimi olarak Çallı Mahallemizde meydana gelen olaydan dolayı, Belediye olarak gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Muhtar Hüseyin Özen de, "Yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. Gece ağıla giren köpekler 8 keçimizi telef etti. 6 keçi de yaralandı. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz Ben Çallı köyü muhtarı olarak başıboş köpeklerden zarar gördüm.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Zararımız büyük. Tam hayvanları satacağım zaman köpekler zarar verdi. Önlem alınmasını istiyorum" dedi.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Muhtarın oğlu Özgür Özen ise, "8 tane hayvanımız telef oldu. Bunun için yetkililerden önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Başıboş köpekler bu kez de keçilere saldırdı! 8 hayvan telef oldu

Damadı Recep Alıcı da, "Köpekler oğlakları ve keçileri telef etmiş, çok üzgünüz. Bunun önlenmesini istiyoruz. Bugün bize yarın başka birilerine zarar vermesin. Yetkililerden bu konuda duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

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