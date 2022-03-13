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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! Dedektör köpekler işbaşında!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2022 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022
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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu! Dedektör köpekler işbaşında!

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında yapılan denetimlerde dedektör köpeklerİ “Risko” ve “Çiko”'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada gizli bölümlere yerleştirilmiş 140 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sur ilçesindeki Silvan yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolü yaptı.

Ekipler, M.K.S. ve F.S'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli aracı durdurdu.

Narkotik eğitimli dedektör köpek, "Risko ve Çiko"nun yardımıyla yapılan aramada aracın gizli bölümlerine yerleştirilen sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 paket halinde 140 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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