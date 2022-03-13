Çocuğuna bakılmadığını iddia edip doktoru dövdü! Önce yumrukladı sonra da bıçak çekti

Dr. Arslan'ın "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" demesi üzerine üzerine S.K. bağırmaya ve küfretmeye başladı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, S.K.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar odadan çıktı. İddiaya göre, S.K., kapıyı neden yumrukladığını soran doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. S.K. servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle acil servisteki bebeğini ve eşini de alıp olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Arslan kendisini yumruklayan ve bıçak çeken S.K.'den şikayetçi oldu.