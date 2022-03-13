20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinde gitti! O anlar kamerada
Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damat Turgut K.’nin verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. O anlar damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi.
Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi.
Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu.
Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.'nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı.
O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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