Son dakika: İstanbul’da kar yağışı kaynaklı trafik kazaları

Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı.