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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı kaynaklı trafik kazaları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Son dakika: İstanbul’da kar yağışı kaynaklı trafik kazaları

İstanbul'da yoğun şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. İstanbul'un birçok ilçesinde trafik kazaları meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlar flaşörlerini yakarak güçlükle ilerledi.

Çekmeköy'de aralarında kar küreme aracının da bulunduğu taşıtların yoğun yağış ve buzlanmanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle aralarında İETT taşıtlarının da bulunduğu araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde karla kaplanan zemin ve buzlanmanın etkisiyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir'de ise bir motosiklet sürücüsü, sokağın karla kaplanması sonucu zor anlar yaşadı.

Öte yandan, Haliç Köprüsü'nde bir otomobilin, kaputun üzerinde oturan iki kişiyle birlikte ilerlemesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

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