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İstanbul'da kar aniden bastırdı! Yolda kalan sürücüler kartopu oynadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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İstanbul’da kar aniden bastırdı! Yolda kalan sürücüler kartopu oynadı

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Tüneli'nde bir anda kilitlenen trafikte kalan sürücüler, yolda ilerlemeyi beklerken kartopu oynadı.

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