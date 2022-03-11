11 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler yüzde 30 azaltıldı

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda uçak seferleri 12 Mart  Cumartesi günü yüzde  30 oranında azaltıldı.

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