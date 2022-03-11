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Gaziantep’te ilk yardım bilgisi hayat kurtardı! Müdür öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Gaziantep’te ilk yardım bilgisi hayat kurtardı! Müdür öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep’te, nefes borusuna yemek takılan öğrenci Ahmed Alluş'u ortaokulun müdürü Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası ile kurtardı. Bu anlar, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün Şenyurt Mahallesi'ndeki İnkılap İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşti.

7'nci sınıf öğrencisi Ahmed Alluş'un nefes borusuna, ders arasında yemek yediği sırada yiyecek takıldı. Nefes almakta zorluk çeken Alluş'un arkadaşları, okul müdürüne haber verdi.

Müdür Abdulazmi Çelik, Heimlich manevrası olarak bilinen, karna baskı uygulamayla yapılan ilk yardım müdahalesiyle çocuğu kurtardı.

Alluş'un yemek yerken tıkanması, arkadaşlarının paniği ve müdür Çelik'in müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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