SON DAKİKA! Aybar etkisini gösterdi İstanbul kar altında! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı | İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi yasaklandı
Sibirya üzerinden gelen Aybar kar yağışı perşembe gününden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Gece boyu süren ve sabahın ilk saatlerinde etkisini daha da arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili sarı, İstanbul'u da turuncu kodla uyardı. Yüksek kesimlerde 20 cm'ye kadar yükselen kar yağışının ne zamana kadar yağacağı ise merak konusu oldu. İşte 11 Mart Cuma günü hava durumu tahmin raporu.
Sibirya üzerinden gelen ve Aybar kar fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili oldu. İstanbul'un bazı semtlerinde kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştığı belirtildi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sabahın ilk ışıklarında etkisini arttırdı.
METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İLE UYARI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
OTOGARDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Bir sonraki duyuruya kadar; İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARI DURDURULMUŞTUR" ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL'A TIR VE KAMYONLARIN GİRİŞİ YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KarlaMücadele" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir."
VATANDAŞLARA UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi'nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.
EGE'DE BUZLANMAYA DİKKAT
Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MANİSA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
AKDENİZ'E YOĞUN YAĞIŞ UYARISI
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -1°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ'E ÇIĞ UYARISI
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU'NUN BAZI BÖLGELERİNE ÇIĞ UYARISI
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA KAR YAĞIŞI
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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