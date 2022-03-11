11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda bir gemi karaya oturdu

Son dakika haberine göre: Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu. Boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler konuyla ilgili bilgilendirilirken, geminin henüz bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA