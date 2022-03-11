11 Mart 2022, Cuma
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İstanbul'da yağan kar kazaları da beraberinde getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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İstanbul’da yağan kar kazaları da beraberinde getirdi

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir genelinde hasarlı trafik kazalarına yol açtı. Şehrin çok sayıda bölgesinde farklı tarzda kazalar olurken çok sayıda otomobilde maddi hasar oluştu.

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