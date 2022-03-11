11 Mart 2022, Cuma
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Bazı BUDO seferleri iptal edildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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Bazı BUDO seferleri iptal edildi!

Son dakika haberine göre: Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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