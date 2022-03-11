Sevgilisi tarafından öldürülen Asya’dan kahreden not: Sadece yaşamak istiyorum

SAKARYA'DA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet'e 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Hürmet yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül yakalandı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, tedavisinin ardından gözaltına alınıp Bursa'ya getirildi.