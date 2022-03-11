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Sevgilisi tarafından öldürülen Asya’dan kahreden not: Sadece yaşamak istiyorum

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Sevgilisi tarafından öldürülen Asya’dan kahreden not: Sadece yaşamak istiyorum

Bursa Kestel’de, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürdükten sonra kızın annesi İfakat Evci'yi de ağır yaralayan Oktay Hürmet (23) ile arkadaşı Alican Vergül (26), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Önceden de Oktay Hürmet’ten şiddet gördüğü ifade edilen, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından ‘Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Asya, doğum gününde toprağa verilecek

Olay, çarşamba günü saat 19.30 sularında Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak'ta gerçekleşti. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü'nün evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma gerilimin yükselmesiyle kavgaya dönüştü. Gözü dönen Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü pek çok kez bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü'nün babasından boşandığı için yanında kaldığı annesi İfakat Evci'yi de karnından bıçakladı.

ANNE-KIZ KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ASYA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan fakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKARYA'DA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet'e 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Hürmet yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül yakalandı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, Geyve Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, tedavisinin ardından gözaltına alınıp Bursa'ya getirildi.

HEDİYELERİ GERİ VERMEDİĞİ İÇİN…

Oktay Hürmet'in emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Hürmet ve Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' ve 'kasten adam yaralamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hürmet'in çeşitli suçlardan 4, Vergül'ün ise 1 kaydı olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE DEFNEDİLECEK

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Üzümcü, doğum günü olan 12 Mart günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde defnedilecek.

Bu arada, daha önce de Oktay Hürmet'ten defalarca şiddet gördüğü iddia edilen genç kızın, 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı, 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı dikkat çekti.

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