Bursa’da aile içi katliam! Babasını baltayla vura vura öldürdü: Cezayı ikinci rapor belirleyecek
Bursa’da, 37 yaşındaki Eyüp Yıldız, 57 yaşındaki babası Mehmet Yıldız'ı baltayla katletti. Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor. Eyüp Yıldız'ın İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'ndeki muayenesinde akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Hakim, avukatlarının talebi üzerine, Yıldız'ın, akıl sağlığının kesin olarak tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp 4'üncü İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesine hüküm verdi.
Olay, 23 Şubat 2020'de, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ören Sokak'ta gerçekleşti. Eyüp Yıldız ile babası Mehmet Yıldız arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Eyüp Yıldız, depodan aldığı baltayı babasının başına ve sırtına pek çok kez vurup öldürdü. Akabinde de karakola giderek teslim oldu.
"BABANI ÖLDÜR, KENDİNİ ÖLDÜR DİYE SESLER DUYMAYA BAŞLADIM"
Tutuklanan Eyüp Yıldız, ile ilgili Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Eyüp Yıldız daha önce yaptığı savunmasında, akli dengesinin yerinde olmadığını belirtip, "Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. O gün, 'Babanı öldür, kendini öldür' diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum" dedi.
KATİLİN EŞİ KONUŞTU
Eyüp Yıldız'ın eşi Hatice Yıldız (40) ise tanık olarak verdiği ifadede, ikinci eşi olan Eyüp'ün, birilerinin dolduruşuna gelip, babasıyla sürekli tartışıp, evde kavga çıkardığını söyledi. Sanık ve tanık ifadelerinden sonra mahkeme heyeti, Eyüp Yıldız'ın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının İstanbul Adlı Tıp Kurumu'nca belirlenmesine karar verdi.
KARAR ÇIKTI
Tutuklu sanık Eyüp Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Eyüp Yıldız'ın, koronavirüse yakalandığı için katılmadığı duruşmada mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesi sonunda, sanık hakkında hazırlanan akli dengesinin yerinde olduğunu belirtilen raporu okudu. Mahkeme, sanık avukatının isteği üzerine Eyüp Yıldız hakkında kesin tanının konması için İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Dairesi'nde muayene edilmesini kararlaştı. Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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