Bursa’da aile içi katliam! Babasını baltayla vura vura öldürdü: Cezayı ikinci rapor belirleyecek





"BABANI ÖLDÜR, KENDİNİ ÖLDÜR DİYE SESLER DUYMAYA BAŞLADIM"

Tutuklanan Eyüp Yıldız, ile ilgili Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Eyüp Yıldız daha önce yaptığı savunmasında, akli dengesinin yerinde olmadığını belirtip, "Olay günü kendimi öldürmek için çok sayıda hap içtim. Ancak ölmedim. Babam, ölen annemle ilgili kötü konuşuyordu ve bana hakaretler ediyordu. Uyuşturucu kullanıyordum. O gün, 'Babanı öldür, kendini öldür' diye sesler duymaya başladım. Babam, uyuşturucuyu bırakmazsam beni öldüreceğini söylüyordu. Uyuşturucunun etkisi altındaydım. Sabah uyandığımda babam yerde hareketsiz yatıyordu. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum, kendimde değildim. Kendime geldiğimde babamın öldüğünü gördüm, polise gidip, teslim oldum. Beraatimi istiyorum" dedi.