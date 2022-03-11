Konya’da yoğun kar yolları kapattı! Yolları açmaya giden ekip karda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki günden beri aralıklarla sürmekte olan kar yağışı tipi ile birleşince geçen akşam saatleri itibariyle Seydişehir-Antalya ve Seydişehir-Konya yollarının araç trafiğine kapatılmasına neden oldu. Bilhassa Seydişehir-Konya karayolu 25 ile 55'inci kilometreleri arasında tipi günlük yaşamı olumsuz olarak etkiledi.