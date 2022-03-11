Konya’da yoğun kar yolları kapattı! Yolları açmaya giden ekip karda mahsur kaldı
Konya Seydişehir’de iki gündür etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı ve tipi sebebiyle Seydişehir-Antalya yolu ulaşıma kapatıldı. 12 saattir kullanıma kapalı olan yolu açmak isteyen karayolları ekipleri de yer yer yoğun kar sebebiyle mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki günden beri aralıklarla sürmekte olan kar yağışı tipi ile birleşince geçen akşam saatleri itibariyle Seydişehir-Antalya ve Seydişehir-Konya yollarının araç trafiğine kapatılmasına neden oldu. Bilhassa Seydişehir-Konya karayolu 25 ile 55'inci kilometreleri arasında tipi günlük yaşamı olumsuz olarak etkiledi.
12 SAAT SONRA KÜÇÜK ARAÇLAR İÇİN AÇILDI
Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yol yaklaşık 12 saat sonra yeniden küçük araçlar için trafiğe açıldı.
TIR VE ÇEKİCİLERE İZİN YOK
Tır ve çekici türü araçların geçişine ise izin verilmiyor.
MAHSUR KALAN EKİPLERİ MESAİ ARKADAŞLARI KURTARIYOR
Öte yandan, yoğun tipinin olduğu Seydişehir-Antalya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, karayolları ekipleri ise yolu yeniden trafiğe açabilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yoğun tipi altında mücadele ederken, biriken kardan dolayı zaman zamanda zor anlar yaşıyor. Mahsur kalan karayolları ekiplerine ait araçlar, yine karayolları ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor.
"AKŞAM 21.30'DAN BERİ MAHSUR DURUMDAYIZ"
Konya'dan Antalya'ya plastik malzeme götüren ve 12 saattir Seydişehir ilçesi Marangozlar Kavşağında bekleyen sürücü Vedat Kulaksız, "Akşam 21.30'dan beri mahsur durumdayız. Yolun açılmasını bekliyoruz. Öğleden sonra belki açılabilir diyorlar. Alacabel'de 2 buçuk, 3 metre kar var diyorlar. Tipiden dolayı karayollarının araçları da durmuş gidemiyor" dedi.
Kar yağışının etkili olduğu Alacabel mevkiinde karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.
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