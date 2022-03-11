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3 ilde FETÖ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2022
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3 ilde FETÖ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2011-2012 yıllarındaki kaymakam adaylığı sınavlarıyla ilgili hakkında beyan bulunan, örgüt içi ankesörlü/ardışık arama kayıtları deşifre edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 14 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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