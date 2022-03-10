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Son dakika: Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Yoğun kar nedeniyle YHT seferleri artırıldı

Son dakika... TCDD Taşımacılık, yurtta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin artırıldığını açıkladı.

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