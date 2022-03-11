İstanbul'da dev operasyon! Suikast silahları ele geçirildi
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silahların saklandığı bir adreste çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda; çetelere ve suç örgütlerine satılmak üzere İstanbul’a getirildiği saptanan “Anahtarlık” şeklinde suikast silahları da bulundu.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sabah saatlerinde "Yasa Dışı Silah Ticareti" operasyonu düzenledi.
"Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" soruşturması; İ.Ö. isimli bir kişinin il dışından İstanbul'a silah getirerek silah kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi üzerine açıldı. Silahların Beyoğlu İlçesi Kulaksız Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi. Adrese operasyon yapıldı. İ.Ö. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda; 18 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, bir adet MP-5 otomatik silah, beş adet "Anahtarlık" şeklinde suikast silahı, dört adet susturucu ve silahlara ait çok sayıda şarjör, çok sayıda Kalaşnikof mermisi ve tabanca aparatları, MP-5 ve Kalaşnikof şarjörü ve farklı silahlara ait çok sayıda mermi ile 71 bin dolar nakit para ele geçirildi. Silahların çetelere ve suç örgütlerine satılmak üzere İstanbul'a getirildiği ve piyasaya sürülemeden ele geçirildiği ifade edildi.
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