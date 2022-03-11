Cemreler düştü mü? Havaların ısınmasını ifade eden cemrelerin hangi tarihlerde düştüğü merak ediliyor. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşmesi, ilk olarak havaya, ardından suya, son olarak ise toprağa düşüyor. 2022 yılı cemre düşmesi hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, cemreler düştü mü? 2022 Havaya, suya, toprağa cemre ne zaman düşer? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cemre düşmesi ile ilgili tüm detaylar...

2022 CEMRELER DÜŞTÜ MÜ?

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası cemre düşmesi yeniden gündeme geldi. Hemen şunu belirtelim ki, cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düştü.