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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bu seferler iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Son dakika: Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bu seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

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